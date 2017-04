Ogorčen boj za uvrstitev v ligo za prvaka

Košarkarji Hopsov so na Polzeli v 6. krogu lige za prvaka pripravili prijetno presenečenje. Z 89:85 so premagali ljubljansko Union Olimpijo. V dresu Hopsov je Jakob Čebašek dosegel 19 točk. Z zmago so varovanci trenerja Boštjana Kuharja ohranili lepe možnosti za uvrstitev v ligo za prvaka. Po kar dveh podaljških pa so se zmage s 77:75 proti Zlatorogu iz Laškega veselili igralci Rogaške. V zadnji minuti drugega podaljška je odločilno trojko za gostitelje dosegel Tadej Ferme. Lestvica je ostala nespremenjena. Rogaška ostaja na vrhu, Laščani pa tretji. Ekipi sta se v tej sezoni pomerili šestkrat, po tokratni zmagi Slatinčanov pa imata zdaj obe ekipi po tri zmage, ko gre za medsebojne obračune. Pri Rogaški je bil na koncu najboljši strelec Leon Šantelj, ki je dosegel 17 točk, pri gostih jih je Ramo Rizvić zbral 23. V 6. krogu lige za obstanek je Tajfun zmagal na gostovanju v Podčetrtku. Domače Terme Olimia je premagal z 81:65. Za Šentjurčane je Malcolm Grant dosegel 17 točk.

MITJA KNEZ

Foto: SHERPA