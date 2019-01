Oj, ta soldaški boben na ogled še do konca meseca

V Muzeju Laško bo zaradi velikega zanimanja še do konca januarja letos na ogled razstava Oj, ta soldaški boben, ki je posvečena stoletnici konca prve svetovne vojne.

Na njej si je mogoče ogledati številne predmete, slike, ki so predvsem lokalno povezani s tragičnim dogajanjem v letu 1914 do 1918, saj govorijo o zgodbah fantov iz Laškega in okolice, ki so odhajali na fronto.

Avtor razstave je zbiratelj Radovan Grešak, ki je o svojih začetkih zbiranja predmetov povezanih s prvo svetovno vojno povedal.

Tovrstne razstave so poleg prikaza že zbranega gradiva, lahko tudi priložnost, da zbiralci pridobijo tudi nove dragocene kose, a pri nas je s tem kar nekaj težav, kot je razumeti avtorja.

Z novim letom bo v zvezi s prvo svetovno vojno zdaj minilo obdobje obeleževanja častitljivih okroglih jubilejev, torej stoletnice začetka in konca prve svetovne vojne, kljub temu pa Radovan Grešak meni, da zaradi tega ne bo nič manj motiva za prirejanje razstav o prvi svetovni vojni.

ROBERT GORJANC

Foto: Muzej Laško