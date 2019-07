Okleščen ostaja član Gorenja, ki mu je odpustilo greh

Ob novici o obsodbi mladega rokometaša Grege Okleščna, ki je zaokrožila konec prejšnjega tedna, je uradno izjavo podal tudi Rokometni klub Gorenje Velenje.

Levi zunanji rokometaš, do konca minule sezone še član novomeške Krke, s prihodnjo pa igralec velenjskega kluba, je bil pred dnevi na okrajnem sodišču v Novem mestu pravnomočno obsojen na leto dni pogojne zaporne kazni zaradi treh kaznivih dejanj ponarejanja listin. Okleščen, ki se svojih dejanj zaveda in jih globoko obžaluje, je že pred časom svoj dolg z oškodovano banko poravnal, zaradi obžalovanja in okoliščin pa je bil obsojen na pogojno kazen s preizkusno dobo dveh let. Klub je na podlagi temeljitega pogovora z igralcem in razprave na ravni upravnega odbora sprejel odločitev, da igralcu omogoči še eno priložnost, igralec pa ostane član RK Gorenje Velenje. Klub bo podrobno spremljal njegov razvoj in dejanja tako na kot izven igrišča in z ustreznimi pogodbenimi varovali poskrbel za zavarovanje interesov kluba in pokroviteljev. V velenjskem klubu menijo, da takšnih primerov zagotovo ni primerno pometati pod preprogo in odrivati na rob, pač pa se z njimi soočiti. Direktor RK Gorenje Janez Gams je dejal: »V preteklih dneh sem opravil več pogovorov z igralcem in njegovo družino. Grega se zaveda, da je v preteklosti storil veliko napak in pravi, da vse skupaj globoko obžaluje. Sam sem mnenja, da ne bi bilo prav, če bi si fant pri komaj 23 letih zavozil življenje. Napake so del življenja in iz napak se učimo. Res pa je, da gre v tem primeru za več kot običajno napako. Kljub temu sem prepričan, da si Grega zasluži še eno, zadnjo priložnost. Klub s tem sprejema veliko odgovornost in obvezo, da Gregi pomaga, da se zopet postavi na noge in zaživi normalno življenje, primerno športniku, ki je član tako velikega kluba, kot je Rokometni klub Gorenje Velenje.« Grega Okleščen je povedal: »Zavedam se svojih dejanj, ki jih globoko obžalujem in zanje sprejemam popolno odgovornost. Moja dejanja so bila posledica nepremišljenosti in mladostniške neodgovornosti. Kljub temu pa to ni in ne more biti opravičilo za finančne težave, v katere sem zabredel zaradi športnih stav. Zavedam se tudi odgovornosti, ki jo nase prevzema klub, s katerim sem podpisal sodelovanje od prihajajoče sezone naprej. Ob tej priložnosti bi se rad Rokometnemu klubu Gorenje Velenje zahvalil, da mi je ponudil priložnost in da verjame, da se lahko popravim in priložnost izkoristim. Naredil bom vse, kar je v moji moči, da se tako jaz kot klub nikoli več ne bomo znašli v takšnem položaju. Prepričan sem, da se bo v bodoče o nas pisalo zgolj zaradi športnih uspehov.«

DŠ

Foto: RK GORENJE