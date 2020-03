Okužba s COVID-19 potrjena pri zaposleni v šmarskem domu upokojencev

Okužba s COVID-19 je potrjena pri zaposleni v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah, bolezenski znaki pa so se pojavili tudi pri eni stanovalki.

Rezultati testiranja 23 odvzetih brisov zaposlenih so pokazali, da je ena zaposlena okužena s COVID-19, ostali so negativni. Nacionalni inštitut za javno zdravje je brise vsem zaposlenim odvzel v ponedeljek popoldan. Za to so se odločili, ker so se v nedeljo popoldan pri eni od zaposlenih pojavili blažji bolezenski znaki. Testiranje okužbe ni potrdilo, se je pa NIJZ odločil za preventivni odvzem brisov vseh zaposlenih. Po obvestilu, da je uslužbenka z blagimi znaki negativna, so na testiranje poslali 23 vzorcev zaposlenih. Delavka, pri kateri je bila potrjena okužba, v preteklih dneh ni kazala nobenega znaka okužbe, ne povišane telesne temperature, prehlada ali kakršnega koli slabega počutja.

V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah že od pojava koronavirusa v državi izvajajo vse ukrepe po navodilih pristojnih služb. Tako so tudi takoj po prejemu obvestila o potrjeni okužbi izvedli vse ukrepe po navodilih dežurnega epidemiologa. Zaposlene, ki so bili v neposrednem stiku z uslužbenko, pri kateri je bila okužba potrjena, so poslali domov, na vseh oddelkih pa začeli stanovalce pogosteje opazovati in jim meriti telesno temperaturo. Danes ponoči so se bolezenski znaki pojavili pri eni oskrbovanki, ki so jo po navodilih dežurnega zdravnika takoj izolirali in je pod zdravniškim nadzorom.

Ostali stanovalci se počutijo dobro in je zanje ustrezno poskrbljeno.

STO, foto: Andraž Purg – GrupA