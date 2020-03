Okuženih že 219 oseb, ukrepi se zaostrujejo

Število okuženih s koronavirusom še naprej raste. Danes do 14. ure je bilo na okužbo s koronavirusom testiranih 6156 oseb. Okužba je bila potrjena pri 219 osebah. Še naprej pa se sestajajo štabi Civilne zaščite po občinah.



Seja štaba Civilne zaščite Občine Žalec je biola danes v razširjeni sestavi s predstavniki centra za socialno delo, karitasa, rdečega križa. Sprejeli so naslednje ukrepe:

– zaprejo se vsi lokali in obrati v občini Žalec, katerih storitve niso nujne za preživetje in kjer prihaja do večje koncentracije zbiranja in druženja ljudi (kot npr. cvetličarne, kozmetični in frizerski saloni, gostinski lokali in restavracije – dovoljena je dostava hrane ter prodaja in prevzem hrane na brezstični način, ob upoštevanju priporočil za samozaščito; priporočamo brezgotovinsko poslovanje),

– zapre se javni WC,

– zaprejo se športni, fitnes in drugi objekti v javni in zasebni lasti,

– PREPOVEDANA so vsa javna zbiranja in druženja na javnih površinah, pri čemer izpostavljamo igrišča in igrala,

– trgovska podjetja pozivamo, da v svojih trgovinah namestijo razkužila za kupce in uvedejo druge ukrepe, s katerimi bodo ustrezno zaščitili zaposlene z uporabo zaščitne opreme (maske, rokavice). Ob tem ponovno pozivamo občane, da v trgovino po nakupe najnujnejših stvari hodijo samo zdrave osebe brez spremstva otrok. Priporočamo uvedbo socialne distance in omejevanje števila oseb pri vstopanju.

Kot izhaja iz vladnega sporočila za javnost »Z namenom zajezitve širjenja virusa so bili dogovorjeni tudi ukrepi s področja javnega potniškega prometa in glede obratovanja lokalov, ki bodo konkretizirani že v ponedeljek, 16.3.2020. V pripravi pa je tudi nabor ukrepov za pomoč gospodarstvu zaradi posledic širjenja koronavirusa, z namenom ohranitve delovnih mest in likvidnosti podjetij.«, bodo vsa nadaljnja navodila in podrobnost ukrepov določena v uredbi Vlade RS, ki je napovedana za ponedeljek, dne 16. 3. 2020.

Kot je dejal župan Janko Kos, naj bi tudi v žalski občini že potrdili en primer okužbe s koronavirusom.

Do nadaljnjega ukinjeno kakršno koli organizirano varstvo otrok

Od jutri bodo zaprte tudi vse vzgojno izobraževalne ustanove v državi. Danes je vlada sprejela odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih zavodih. Do nadaljnjega je tako ukinjeno kakršnokoli organizirano varstvo otrok, saj je širjenje virusa najintenzivneje prav preko najmlajših, neposredno ogroženo pa je tudi vse zaposleno osebje.

Celotno sporočilo glede prepovedi organiziranega varstva otrok najdete TUKAJ.

Iz osnovne šole v Rogaški Slatini ob tem opozarjajo starše in učence, da so pozorni na kakršne koli znake, ki kažejo okužbo dihal in da o stanju obolelih otrok obvezno in takoj, če gre za sum na okužbo s koronavirusom, obvestijo razrednike ali vodstvo šole.

Ob trenutnih razmerah pa je pomembno, da ostanemo mirni, pozitivni ter pomagamo starejšim in drugim ogroženim skupinam. Razmere v Sloveniji namreč povzročajo med ljudmi tudi strah in negotovost.

In še to: slovenski glasbeniki so se odločili, da danes ob 18. uri skozi okna svojih domov zaigrajo z inštrumenti kot darilo za vse, ki upoštevate navodila in ostajate doma, ker vam ni vseeno.

BOJANA AVGUŠTINČIČ