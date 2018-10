Olimpijskega prvaka v Buenos Airesu spremljala babica in dedek

Celjski kajakaš Lan Tominc je na mladinskih olimpijskih igrah v Argentini osvojil zlato kolajno v slalomu. Pot do desete slovenske medalje na igrah nikakor ni bila lahka, saj je Tominc vajen divjih voda. Uspešno je moral izpeljati slalom na mirni vodi.

V predtekmovanju je mladi kajakaš, s 16 leti najmlajši v slovenski vrsti, zasedel drugo mesto, v nadaljevanju pa je v dvobojih izločil vse tekmece. V finalu je ugnal Kitajca Changhenga Guana. Njegova pot do odličja se je začela v mesecu novembru, ko je pod nadzorom trenerja pri Kajak kanu klubu Nivo Celje Aleša Kudra začel prizadevno trenirati za naporno sezono. Čeprav je odlično pripravljen, mu v torek ni šlo vse po načrtih … Slovenski smučarski reprezentant v hitrih disciplinah, Celjan Martin Čater, se veseli nove sezone in predvsem smuka v Wengnu, priznal pa je, da ima še vedno odpor do smuka v … Na Ljubnem imajo plastificirano skakalnico, na športnih straneh Novega tednika lahko preberete tudi, kaj se dogaja v košarkarskih klubih Rogaška, Šentjur, Zlatorog, Hopsi, Cinkarna in Celje. Slednji je v 2. slovenski ligi odigral prvo tekmo v novi dvorani I. osnovne šole.

DŠ

Foto: KKK NIVO