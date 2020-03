Oliver Tič polni baterije med prijatelji

»Če lahko iz vsega skupaj potegnem nekaj dobrega, se zelo veselim, da bom po skoraj letu in pol ponovno videl svoje prijatelje,« je v čustvenem videonagovoru dejal svetovni popotnik oziroma pohodnik Oliver Tič. Potem ko so ga nepridipravi pred dnevi oropali, je trenutno na krajšem “prisilnem” dopustu v domačih Konjicah.



Kot je znano, se je Oliver namenil peš prehoditi najdaljšo pot na svetu. Od skrajne južne točke Južne Amerike do skrajne severne točke Severne Amerike bo predvidoma pešačil tri leta. Približno na polovici poti se mu je pred dnevi v Kolumbiji zgodila prva hujša stvar, ki bi se lahko končala tudi usodno. Oboroženi roparji so ga napadli sredi noči. »Dva sta imela nož, eden verjetno mačeto.« Ukradli so mu dokumente, telefon in približno 150 dolarjev gotovine. Glede na skromen popotniški finančni proračun in izgubo dokumentov je Oliver v prvem šoku nadaljevanje poti postavil pod vprašaj. »Imam sicer kopijo potnega lista in policijsko potrdilo, da so mi ukradli dokumente. S tem lahko zaprosim za začasni potni list za vrnitev domov, ne morem pa naprej potovati po začrtani poti,« je še v šoku razlagal Oli. Glede na izjemno podporo njegovih sledilcev na družbenih omrežjih in prijateljev iz domovine se je njegov optimizem počasi vračal. Kot kaže, bo Konjičan že čez približno teden s svojim vozičkom in psičko Carlitos spet nazaj na svoji poti proti Aljaski.

Deset dni med prijatelji

Začasno potno listino so mu izdali na avstrijskem veleposlaništvu v Bogoti. Trenutno dokumente ureja v Sloveniji. Psičko Carlitos, ki jo je pred časom posvojil in je v trenutku osvojila srca Olijevih sledilcev na družbenih omrežjih, je v vmesnem času pustil v pasjem hotelu. »Letalska karta zanjo je strošek, ki si ga ne morem privoščiti. Po drugi strani bi bila takšna pot za psa velik in nepotreben stres. Čeprav sva se zelo navezala drug na drugega, bova pač morala prenesti nekaj dni ločitve,« se je nasmejal Oli. V dneh, ki jih bo sam preživel v Sloveniji, mu družbe ne bo manjkalo. Že jutri, v petek, zvečer bo v konjiškem Patriotu pripravil potopis dosedanje poti. V Kolumbijo se bo vrnil 9. marca. Po tem datumu bo misija ostala enaka. Prepešačiti želi dve celini. Doslej ima za seboj že 11 tisoč kilometrov. Roparji mu načrtov niso sesuli in na splošno mu niso vzeli vere v dobroto ljudi. »Vedno pa se kje najdejo tudi izjeme in s tem je treba živeti,« je realističen Oli. Posledice tega dogodka vseeno čuti. Kampiranje na prostem ni več tako brezskrbno in če je le mogoče, raje prespi v hostlih. Druženje v domačih krajih in kratek predah na poti pa mu koristita tudi zato, da si bo zbistril glavo. Po Carlitos in voziček se bo vrnil s še večjim zagonom.

Za vse, ki bi želeli našega popotnika materialno podpreti:

Oliver Tič, Grajska ulica 10, 3210 Slovenske Konjice

TRR: SI56 0510 0703 5896 137