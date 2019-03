Omco kljub ukrepom še vedno moteč za okoliško prebivalstvo

Žalsko podjetje Omco Metals Slovenia, nekdanji Ferralit, je v torek popoldne pripravilo dan odprtih vrat, na katerem je predstavilo vse omilitvene ukrepe, ki jih je izvedlo v zadnjih letih, da bi zmanjšalo okoljske obremenitve. Tamkajšnji prebivalci, združeni v civilno iniciativo, še vedno vztrajajo, da livarna kljub vsem prilagoditvam še vedno prekomerno onesnažuje okolje s hrupom in prašnimi delci. Ali je to res, bodo enkrat za vselej pokazale neodvisne trimesečne meritve, ki jih je naročila Občina Žalec.

Podjetje Omco Metals Slovenia, ki se ukvarja z izdelovanjem odlitkov za steklarsko in strojno industrijo, je po besedah direktorja Borisa Podgorška od leta 2017 do danes izvedlo več okoljskih prilagoditev, skupaj vrednih približno 600 tisoč evrov. »Po izteku poskusnega obratovanja smo izdelali meritve hrupa v okolju. Te so pokazale, da delujemo v zakonskih mejah. Nočne vrednoti ne presegajo 48 decibelov.« Predstavnik civilne iniciative in eden izmed najbližjih sosedov livarne Alojz Morinc pravi, da so se razmere res nekoliko boljše, a še vedno ne dovolj za normalno življenje. »Bodo morali še marsikaj postoriti, da se bomo lahko od pomladi do jeseni normalno zadrževali na naših vrtovih.« Da jakost hrupa občasno res presegala dovoljeno vrednost, so pokazale meritve, ki jih je Občina Žalec dobila v projektu LAS Okoljsko osveščeni. »Vendar je bila takrat livarna v času poskusnega obratovanja, ki ga je zaključila 15. januarja. Tudi februarske meritve so pokazale malenkost prekoračene dovoljene vrednoti hrupa, vendar gre za meritve indikativne narave,« je pojasnila strokovna sodelavka na žalski občini Marjana Kopitar. Da zadevi končno pridejo do dna, so se na občini odločili, da naročijo trimesečne nepretrgane meritve hrupa, za kar so v letošnjem proračunu zagotovili približno dvajset tisoč evrov. Izbran izvajalec bo meriti začel že prihodnji mesec.

ŠO