Onjegin prvič na slovenskih odrih

V SLG Celje so danes predstavili zadnjo letošnjo premiero. V petek bodo krstno uprizorili novo slovensko dramo Nebojše Pop- Tasića Onjegin, ki je nastala po motivih romana v verzih Jevgenij Onjegin Aleksandra Sergejeviča Puškina. Omenjeno delo je osrednje Puškinovo delo in v celjskem gledališču so ponosni, da bo na njihovem odru mogoče videti prvič v slovenski zgodovini gledališča klasično delo v dramski izvedbi.

Znameniti roman v verzih je klasično delo ruske književnosti, a je tudi simbol avtorja samega. Roman je nastajal sedem let, kar pomeni, da je zorel in se staral z avtorjem, pravi dramaturginja Alja Predan.

Zgodba je preprosta, a bolj kot sama zgodba je v romanu dragoceno tudi vse drugo. Pomemben je pogled na življenje, ljubezen, smrt na vse ključne in odločujoče trenutke v človekovem življenju. Zanimivo je, da roman kljub svoji izredni zgodbi ni doživel odrskih priredb, dodaja Alja Predan.

Jevgenij Onjegin je peterburški plemič, zdolgočasen in naveličan življenja, zato za Vojka Belšaka ta vloga ni bila enostavna.

Režiserka krstne uprizoritve Onjegin je Yulia Roschina.

BGO