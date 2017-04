Opazili in nagradili trud prostovoljcev

V Celjskem mladinskem centru so danes pripravili dvanajsti Festival prostovoljstva in razglasili naj prostovoljce minulega leta v občini Celje.

Festival je tudi letos pripravil Celjski mladinski center v okviru informacijske točke Europe direct Savinjska in v sodelovanju z Mestno občino Celje. Mladinski center je najprej objavil razpis, na katerega so lahko organizacije in društva prijavile svoje najbolj prizadevne prostovoljce. Med 28 predlogi je komisija izbrala najboljše v petih starostnih kategorijah. Priznanja sta jim podelila župan Bojan Šrot in direktorica MCC Tina Rosina Košir.

Naj prostovoljci so: Fazli Gaši iz Srednje zdravstvene šole Celje v prvi kategoriji, v drugi Klementina Krulec iz Gimnazije Celje – Center ter v tretji Nejc Skarlovnik iz Društva tabornikov roda II. grupe odredov. V četrti kategoriji sta najboljša dva, Franc Gaberšek iz Gasilske zveze Celje in Jerneja Mastnak iz društva Enostavno pomagam, med naj prostovoljci v najstarejši kategoriji pa je zmagala 87-letna Emilija Lončarič iz Medgeneracijskega društva za samopomoč Savinja. Takole je povedala:

Najmlajši naj prostovoljec je 16-letni Fazli Gashi, ki je priznanje prejel za druženje s starejšimi v celjskem domu upokojencev. Takšno preživljanje prostega časa je neobičajno za njegovo generacijo, zanj pa očitno ne.

Na letošnjem Festivalu prostovoljstva so se lahko organizacije in društva predstavili na stojnicah in s programom na odru atrija mladinskega centra.

TC, foto: SHERPA

Takole so se s plesom predstavili člani društva Sožitje.