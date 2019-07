Opis delovnega mesta: samostojno delo na strojih (priprava, zagon, nadzor delovanja stroja …), kakovostna priprava, izvedba in nadzor izdelave ter vodenje evidenc, kontrola in knjiženje porabljenega materiala ter priprava delovnih nalogov za zaključevanje … Cetis, grafične in dokumentacijske storitve, d. d., Čopova ulica 24, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 4. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.