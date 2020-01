Opis del: sodelovanje pri načrtih in izvajanju dejavnosti strokovnega področja, prodaja voznih kart, vodenje blagajne in izdelava računov, posredovanje informacij potnikom … Nomago, d. o. o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 8. 1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.