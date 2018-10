Opuščeni del Zlatarne postal co-working prostor

Opuščeni prostor v nekdanji poslovni stavbi Zlatarne so dijaki 4. letnega umetniške smeri Gimnazije Celje Center na delavnicah v okviru letošnjega arhitekturnega maratona preuredili v tako imenovani co-working prostor, ki je v svetu zelo priljubljen.

V njem bodo v prihodnosti lahko svoje mesto našli mladi podjetniki in drugi, ki si bodo na bolj trajnosten način uporabljali delovni prostor za uresničevanje poslovnih in drugih idej. Arhitekturni maraton in delavnice že nekaj let pripravljata zakon Mojca in Gorazd Furman Oman, iz zavoda Metro Savinjske regije. Za letošnjo temo, Recikliranje mesta, sta kot arhitekturni izziv izbrala preoblikovanje opuščenega prostora v nekdanji stolpnici Zlatarne v co-working prostor, v sodelovanju z Domnom Kočevarjem, direktorjem družbe Paracelus, ki je lastnik opuščenega prostora v Zlatarni.

Preoblikovanje opuščenega prostora v co-working si izvedli dijaki umetniške smeri na Gimnaziji Celje – Center, ki jih vodi njihova profesorica in arhitektka Maja Rak:

O tem kakšen izziv je ta naloga predstavljala za dijake, pa je več povedal, Nejc Drev iz Šentjurja

Letošnji arhitekturni maraton se je končal s tradicionalno okroglo mizo, na kateri so udeleženci spregovorili o izzivih prostorskega razvoja Celja.

