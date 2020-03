Organizacija dela v šmarskem domu starejših vzorna

Minister za zdravje Tomaž Gantar in minister za delo Janez Cigler Kralj sta danes obiskala Šmarje pri Jelšah. Ogledala sta si dom upokojencev, kjer so potrdili 32 okužb s koronavirusom, dva oskrbovanca z okužbo pa sta umrla. Pohvalila sta organizacijo dela in sodelovanje s štabom civilne zaščite, opozorila pa sta na kadrovsko podhranjenost.

Minister Gantar je s stanjem v domu zadovoljen. “Za oskrbovance je dobro poskrbljeno, skladno z navodili so tisti s potrjeno okužbo ločeni od drugih. Zagotovljena je tudi ustrezna strokovna pomoč na primarni in po potrebi tudi sekundarni ravni,” je povedal po ogledu. Ob tem je minister pojasnil, da vsi okuženi oskrbovanci ne sodijo v bolnišnico, dokler znaki bolezni niso izrazitejši, jih pa v domu vse skozi spremlja zdravstveno osebje. “To so starejši ljudje, ki so vajeni svojega okolja in bi lahko hospitalizacija za enako oskrbo, kot so je deležni v domu, zanje predstavljala zgolj dodaten stre,” je še povedal Gantar.

“Stanovalci izjemno dobro in strpno prenašajo težke razmere in izolacijo. Zaposleni v domu jim po svojih močeh omogočajo stik s svojci s pomočjo telefonskih in video povezav,” pa je povedal minister za delo Janez Cigler Kralj.

V domu v Šmarju so do zdaj okužbo s koronavirusom potrdili pri 32 oskrbovancih. Po Gantarjevih besedah lahko pričakujemo, da bo v prihodnjih dneh kakšen lahko tudi resneje zbolel. Po njegovi oceni je sedanje število okuženih v domu posledica obdobja, ko še ni bilo uvedenih nobenih ukrepov, niti omejitev obiska. Glede na inkubacijsko dobo virusa pa bodo v prihodnjih dneh lahko videli, kako učinkoviti so bili sprejeti ukrepi.

Gantar je pohvalil organizacijo dela v domu, ki po njegovih besedah predstavlja model, po katerem se bodo lahko zgledovali v bodoče. Ob tem je opozoril, da je tako zdravstveni sistem kot sistem domov za starejše in drugih socialno-varstvenih zavodov močno kadrovsko podhranjen.

Šmarski župan Matija Čakš je ministroma za delo predstavil načrt sodelovanja lokalne skupnosti in štaba civilne zaščite, ki se pripravljata tudi morebitno pomanjkanje kadra.

Pomemna psihološka podpora zaposlenim

Vsem, ki v teh časih delujejo na terenu je v Šmarju omogočena tudi psihološka podpora in možnost pogovora s psihologi. “Duševne stiske se z vedno več primeri bolezni krepijo in je nanje treba ustrezno odgovoriti. Ta možnost pogovora marsikomu zelo pomaga, da se razbremeni,” je ocenil minister Cigler Kralj.

Ker je delo vseh v domovih za starejše in drugih zavodih bistvenega pomena, je Cigler Kralj vse državljane še pozval, da zaposlenim pomagajo pri tem, da bodo ti lahko strokovno in nemoteno opravljali svoje delo. Vse prostovoljce, ki bi želeli pomagati, je napotil k predstavnikom lokalnih štabov, ki bodo organizirali delo. Po njegovih besedah je namreč treba zagotoviti, da bo pomoč centralizirana ter da bodo posamezniki ustrezno poučeni in usmerjeni.

