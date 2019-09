Delo zajema disponiranje voznikov in vozil, administrativna dela, rokovanje s transportno dokumentacijo, vnašanje podatkov v transportni program in druge naloge po navodilih. Zaposlitev za 1 leto s 3-mesečnim poizkusnim rokom in možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, redno plačilo. Frigotransport Pišek&Hsf, d. o. o., Lopata 17d, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 29. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.