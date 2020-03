Organizatorji odpovedujejo prireditve, brez Dnevov komedije

Minister za zdravje Aleš Šebeder je današnji seji sveta za nacionalno varnost sporočil, da so sprejeti še ostrejši ukrepi glede organiziranja javnih prireditev v zaprtih prostorih, te so zdaj omejene le na 100 obiskovalcev. Od sobote zvečer je ukrep veljal za 500 obiskovalcev. Na podlagi nove uredbe je Gledališče Celje odpovedalo Dneve komedije in vse predstave v veliki dvorani. Že pred novo uredbo so s Celjskega sejma sporočili, da prestavljajo pomladanske sejme na maj, sicer pa so svoje dogodke odpovedali v številnih ustanovah.

Minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle Aleš Šabeder, je po seji sveta za nacionalno varnost, ki jo je sklical predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Marjan Šarec, predstavil sprejete “obsežne sklepe“. Med njimi je prepoved obiska gledalcev na vseh športnih prireditvah z več kot 500 potencialnimi obiskovalci, kar pomeni, da bosta pokala Vitranc in poleti v Planici letos potekala brez gledalcev. Prav tako so prepovedane vse prireditve v zaprtih prostorih, kjer bi bilo nad 100 obiskovalcev. Do zdaj je veljala prepoved za prireditve nad 500 obiskovalcev. Uredba naj bi veljala od torka.

Kmalu po predstavitvi novih ukrepov so iz Gledališča Celje sporočili, da do preklica, odpovedujemo vse predstave na Velikem odru, vključno s festivalom Dnevi komedije. Vsem, ki ste vstopnice že kupili, bodo denar vrnili denar.

V Celjskem sejmu so se tako odločili, da za ta konec tedna napovedane pomladne sejme (Altermed, Poroka, Flora, ApiSlovenija, Festival kave Slovenija, Kulinart in Svet ribolova) prestavijo za dva meseca. Sejme bodo izpeljali med 15. in 17. majem 2020.



Vse svoje prireditve so do konca meseca, še pred novo uredbo, odpovedali tudi v Osrednji knjižnici, prav tako so izobraževanja in prireditve vse do 15. marca odpovedali v Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Za odpovedane prireditve bodo poiskali nadomestne termine. Tako ta teden v okviru Območne izpostave Celje odpovedujejo napovedani prireditvi Lutkarije in vragolije na Dobrni ter Oder mladih na I. OŠ Celje. Ukrepe je sprejel tudi Festival Velenje. Od danes do petka bodo v Domu kulture Velenje odpadle vse načrtovane prireditve. Medtem ko prireditve v Kulturnem centru Laško in v Ipavčevem kulturnem centru v Šentjurju zaenkrat niso odpovedane.

Prepoved zbiranja za zdaj ne velja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. So pa danes odpovedali za sredo načrtovan mednarodni sejem učnih podjetij v Celju. Kot so sporočili iz Ekonomske šole Celje, bodo sejem skušali prestaviti na kasnejši termin.

Minister Šabeder je pozval tudi organizatorje maturantskih plesov in drugih prireditev, naj razmislijo o nujnosti izvedbe prireditve. Tako sta prestavljena maturantska plesa Gimnazije Celje Center in Srednje zdravstvene šole Celje. Odpovedan je tudi koncert Tanje Žagar v Žalcu.

Že od petka velja prepoved obiskov v domovih za starejše.

BOJANA AVGUŠTINČIČ

ROBERT GORJANC