OŠ Rogatec: ravnatelj in starši vse bolj na okopih

Sinoči je bila na OŠ Rogatec ustanovna seja sveta staršev in seja sveta zavoda. Kot se je izkazalo po burnem začetku prve, so ravnatelj in starši vse bolj na okopih. Viljemu Prevolšku med drugim očitajo nedemokratične pritiske pri izbiri predstavnikov v svet staršev. Temu so se starši množično uprli. Očitkov na račun številnih nepravilnosti rogaškega ravnatelja pas tem nikakor ni konec.

Šola je morala v zadnjih letih izplačati celo vrsto kazni in odškodnin zaradi nepravilnosti pri odpuščanju, zaradi nezakonitega snemanja na šoli in podobno. V zadnjem času so tako ali drugače službo zapustili računovodkinji, tajnica in oba hišnika.

Ravnatelj ni ustanovitelju zavoda nikoli pojasnil, kje je dobil več deset tisoč evrov za odškodninske stroške. Tudi zato mu občina že v dveh mandatih ni dala soglasja za to mesto. A to nič ne pomeni. O tem namreč odloča svet zavoda. Poleg treh predstavnikov lokalne skupnosti pa v njem sedi še pet predstavnikov zaposlenih in trije predstavniki staršev. Teh osem že vsa leta izbranih po ravnateljevem okusu. Zdaj starši v tem trikotnik nočejo biti več lutke. Že od lanskega decembra so zahtevali poslovnik sveta staršev. V roke so ga dobili šele sinoči na seji. Sestavili so prenovljeno različico, ki bo zdaj osem dni v javni razpravi, sprejeli jo bodo na izredni seji čez dva tedna.

Če odštejemo povišane tone na obeh straneh, je večina starševskih pobud in vprašanj ostala brez odgovorov. Ravnatelj je namreč sejo predčasno zapustil. Skoraj istočasno je namreč sklical sejo sveta zavoda. Tu pa se odpira cela vrsta pravnih vprašanj. Trije člani sveta zavoda več kot očitno ne zastopajo večinskega mnenja staršev in niso več niti člani sveta staršev. Kot je dejala novoizvoljena predsednica sveta staršev Anja Žerjav, so v vsej zgodbi najpomembnejši otroci. Ravnateljeva plat je žal okrnjena. Po sinočnji dogajanju sodeč, staršem odgovarja kolikor je nujno potrebno, medijem pa sploh ne.

SAŠKA T. OCVIRK