Oskrba starejših bo postala celovitejša

Zdravstveni dom Celje je s prijavo na razpis Ministrstva RS za zdravje pridobil projekt, z izvajanjem katerega bo lahko med prvimi v državi omogočil uveljavitev zakona o dolgotrajni oskrbi za občane Celja, Štor, Vojnika in Dobrne. Gre za 2,5 milijona evrov iz evropskega socialnega sklada, s katerimi bodo lahko vzpostavili celovitejšo in koordinirano obliko zdravstvene in socialno varstvene pomoči starejšim.

V projektu bodo lahko sodelovali tudi ostali polnoletni, pri katerih se bo izkazala neenakost na področju dostopnosti do teh storitev.

O tem, kaj projekt prinaša, govori strokovni direktor Zdravstvenega doma Celje Marko Drešček.

Za vzpostavitev projekta bo potrebno še nekaj časa, denar, ki ga je celjski zdravstveni dom pridobil, pa je ključen za to, da se pripravi teren za učinkovito delovanje.

Direktorica Zdravstvenega doma Celje, ki bo tudi vodilni partner v projektu Alenka Obrul.

S tem projektom bo pomoč starejšim pri dolgotrajni oskrbi tako postala še bolj celovitejša in nadgrajena, pravijo v ZD Celje.

