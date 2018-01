Ostal brez hladnega orožja

Policisti so včeraj na mejnem prehodu Dobovec 53-letnemu Slovencu zasegli osebno vozilo. Med postopkom na meji so namreč ugotovili, da avtomobil zaradi neizpolnjevanja obveznosti ni bilo vrnjeno leasing hiši. Zato so mu avtomobil tudi zasegli.

Včeraj zvečer pa so med mejni kontroli v Podčetrtku v vozilu hrvaškega državljana z začasnim bivališčem v Belgiji našli kovinsko teleskopsko palico. Ta je po zakonu o orožju

opredeljena kot hladno orožje in jo je prepovedano imeti v posesti ali nositi.

Teleskopsko palico so policisti vozniku zasegli in mu izrekli globo v višini 500 evrov.