Ostal je v priporu

Celjski policisti so zaradi prekupčevanja z mamili ovadili 34-letnega Celjana, ki ga sumijo, da je pred meseci drogo prodal tudi 21-letniku iz Rogaške Slatine, ki je nato zaradi predoziranja umrl.

Poleg 34-letnika so ovadili tudi njegovo 23-letno partnerko. Ovadeni je stari znanec policije in uživalec mamil, kot preprodajalca pa so ga že večkrat kaznovali. Pred minulimi prazniki so ga kriminalisti v Levcu ustavili v osebnem vozilu, v katerem je bila tudi 23-letnica. Zaradi suma, da prevažata droge, so za iskanje le-te policisti uporabili tudi službenega psa.

V preiskavi avtomobila so našli heroin, ki je bil namenjen nadaljnji prodaji. Policisti so jima zasegli še mobilne telefone in predmete, ki sta jih uporabljala pri preprodaji mamil. Oba so po policijskem pridržanju izpustili, a je kasneje preiskovalni sodnik za 34-letnika kasneje odredil pripor.

SŠol