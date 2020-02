Osumljenca za tragedijo na Polzeli policisti izsledili

Danes, nekaj minut čez 13. uro, je moški na Polzeli smrtno poškodoval eno osebo, eno pa naj bi po naših podatkih še telesno ranil.

Dejanja je osumljen 43-letni Andrej V., za katerim je policija razpisala tudi ukrep iskanja. Moškega so nekaj ur po dogodku tudi našli. Storilec je sprva po dejanju s kraja odpeljal z osebnim vozilom znamke Nissan Qasqai, sive barve, registrskih številk CE GG4WD.

Kje so ga našli in ali se je pri prijetju upiral, na policiji zaenkrat ne govorijo. Prav tako ne o tem, kaj je bil motiv za takšno dejanje in kako naj bi dejanje bilo storjeno.

Po naših podatkih naj bi 43-letnik umoril starejšega moškega, ki je vrsto let živel in delal na Polzeli. Kaznivo dejanje pa naj bi se zgodilo v eni izmed stanovanjskih hiš v bližini Zdravstvene postaje Polzela.

Policija naj bi okoliščine dogodka pojasnila na ponedeljkovi novinarski konferenci.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: ŠO