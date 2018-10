Osveščanje se začne pri otrocih

Ob 4. oktobru, svetovnem dnevu varstva živali, so štiri društva, ki si prizadevajo za dobrobit živali, v središču Celja pripravila stojnico in ozaveščala o pravilnem odnosu do živali ter bila vesela tudi kakšne donacije. Pobudnik akcije je bilo Društvo proti mučenju živali Celje, ki je pritegnilo še društvi Animal Angels in Mujcekov dom, Društvo za zaščito konj Velenje in zavetišče Zonzani.

Svetovni dan varstva živali je priložnost, da se vsako leto spomnimo, da so živali že od nekdaj pomembne človekove spremljevalke – kot vir za preživetje, kot pomočnice pri delu ali kot družabnice. Svetovni dan opozarja, da bi moral svet postati boljši za vse živali, in združuje aktiviste v boju za njihove pravice. Da je o pravilnem odnosu do živali treba osveščati že otroke, se zavedajo tudi aktivisti, ki so ob tej priložnosti prejeli darila učencev 5.a-razreda Osnovne šole Hudinja. Pod vodstvom razredničarke Jerneje Župnek so zbrali nekaj hrane za brezdomne živali in jo prinesli na stojnico.

Foto: SHERPA

V DPMŽ Celje opažajo, da v Štorah posamezniki večkrat pomagajo z zbiranjem donacij. Pred časom so jih zbirali v F-baru, nazadnje pa so trije dobrotniki in ljubitelji živali, podjetniki Marko Sorčan (KMV Ljubečna), Nino Holcinger (Euro-GS) in Dino Novak (Dino registracije), zbrali 300 evrov in jih namenili za pomoč mucam, ki v Občini Štore potrebujejo pomoč. S pomočjo te donacije bo kar nekaj muck deležnih veterinarske oskrbe.