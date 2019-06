Otroci ilustrirali pripovedi Andreja Rozmana Roze

Moja ilustracija je naslov razstave, ki jo bodo danes ob 19. uri odprli v Galeriji Zgornji trg. Razstavljena bodo dela otrok, ki so na likovno-literarni delavnici poslušali zgodbe slovenskega pisatelja, pesnika, igralca in režiserja Andreja Rozmana Roze. Na podlagi teh zgodb so naredili svoje ilustracije.

Na srečanju z Rozmanom Rozo so mladi likovniki poslušali pripovedke o povodnih možeh in o drugih vodnih bitjih, pa o prigodah sodobne Urške in o zagatah, ki nam jih prinašajo smeti in onesnaženje voda. Na podlagi slišanih zgodb so ustvarili ilustracije.

Današnjo prireditev v šentjurskem Zgornjem trgu bo obiskal ilustrator Zvonko Čoh, ki je velikokrat sodeloval z Andrejem Rozmanom Rozo. Čoh bo otrokom in sodelujočim pojasnil, kako nastane ilustracija knjige.

Razstava, ki jo organizirata šentjurska območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti in Literarno društvo Šentjur, je ena izmed prireditev letošnjega Šentjurskega poletja.

TS

Foto: Pixabay