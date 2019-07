Otroci po zdravje in druženje na morje

Kar 155 otrok iz Šaleške doline bo letos doživelo zdravstveno letovanja ob morju, ki ga Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje organizira s pomočjo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, vseh treh občin iz Šaleške doline in donatorjev. Mnogi, ki se udeležijo tovrstnih zdravstvenih letovanj, morje vidijo in doživijo prvič.

Včeraj je v Savudrijo odšlo 80 otrok in mladostnikov, ki jih spremljajo vzgojitelji in plavalna učiteljica. V desetih brezskrbnih počitniških dneh bodo nabirali nove moči in okrepili zdravje, gotovo bodo sklenili tudi številna prijateljstva.

75 predšolskih otrok in šolarjev je brezskrbne počitnice konec junija že preživelo v Poreču. Razveseljivo je, da se otroci na tovrstnih letovanjih naučijo tudi plavati. Letos se je te veščine v Poreču naučila velika večina neplavalcev. Prvo letovanje je minilo brez večjih zdravstvenih težav, pa čeprav je zveza na morje med drugim odpeljala otroke, ki imajo resne bolezni.

TS

Foto: Bojana Špegel