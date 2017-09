Poklicni gasilci in reševalci nujne medicinske pomoči so morali danes zjutraj, nekaj minut po 8. uri, posredovati v vrtcu v Aškerčevi ulici v Celju.

Po do zdaj znanih podatkih se je eden izmed otrok med igro ukleščil med igrala. Na kraj so prišli gasilci Poklicne gasilske enote Celje in reševalci Nujne medicinske pomoči Celje.

Gasilci so otroka rešili s tehničnim posegom. Reševalci so ga tudi pregledali, vendar otrok poškodb ni dobil.

O primeru je bila obveščena tudi celjska policija.