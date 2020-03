Ovadbe zaradi domnevnega siljenja k prostituciji v hotelu na žalskem območju

Celjski kriminalisti so skupaj s kriminalisti generalne policijske uprave ovadili štiri slovenske državljane (in eno pravno osebo) zaradi skupno 25 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi. V hotelu na Celjskem naj bi odkrili, da je 25 deklet bilo prisiljeno v prostitucijo.

Šlo naj bi za Hotel Žalec, lastnik oziroma odgovorna oseba v hotelu izjav ne želi dajati. » Po namestitvi v hotelu, so se bile žrtve prisiljene, pod nadzorom in s pravili, ki so jih postavili osumljeni, prostituirati v hotelskih sobah in v drugih prostorih. S strankami so prihajale v stik v nočnem klubu, ki deluje v okviru hotela. Če so se uprle nudenju spolnih storitev, so jim delovno pogodbo prekinili in jih denarno kaznovali,« pravi Boštjan Hmelak, vodja Oddelka za organizirano kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije PU Celje.

»Plačila za spolna dejanja so bila njihov edini vir zaslužka. Osumljeni so jih spravljali v ekonomsko podrejen položaj tudi s tem, ko so morale vračati mesečna nakazila osebnih dohodkov,« še dodaja Hmelak.

Preiskava je trajala od februarja lani.

SŠol