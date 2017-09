Padavine povzročajo nevšečnosti

Obilne padavine že povzročajo nevšečnosti tudi na Celjskem. Poplavljena je glavna cesta Arja vas – Velenje pri Veliki Pirešici, meteorne vode pa so zalile tudi nekaj kleti.

Zaradi poplav je popolna zapora glavne ceste Arja vas-Velenje pri Veliki Pirešici. V prometno informacijskem centru priporočajo obvoz preko Šempetra in Polzele ali preko Celja in Dobrne proti Velenju. Možen je tudi obvoz po lokalnih cestah.

Na regionalni cesti Trojane – Vransko je zaradi večje količine zemlje, peska in vode na vozišču močno oviran promet.

Sicer naraščajo reke po vsej državi in bodo ponekod poplavljale na območjih rednih poplav.

Danes ponoči in v nedeljo bodo reke na območjih osrednje, južne in vzhodne še naraščale, ob tem bodo posamezne reke še poplavljale predvidoma v območju pogostih poplav, lahko poplavijo tudi v večjem obsegu. Kraška polja na Notranjskem in Dolenjskem se bodo predvidoma ojezerila, poplavila bo tudi reka Krka in nekateri njeni pritoki.

Danes ponoči lahko ob močnejših nalivih hitro narastejo manjši vodotoki in hudourniki.

Meteorna voda ogroža hiše

Gasilci imajo kar nekaj dela zaradi zamašenih meteornih jaškov in poplavljenih kleti. Meteorne vode ogrožajo objekte na območju Črnove pri Velenju, Braslovč, Polzele, Topolšice …

V Studencah v občini Žalec je hudournik ogrožal stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Ponikva pri Žalcu so s pomočjo delovnega stroja očistili prepust. V Studencah je hudournik poplavil tudi drugo stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Ponikva pri Žalcu so črpali vodo iz objekta in namestili protipoplavne vreče s peskom. V Studencah je poplavljena glavna cesta Arja vas–Velenje.

Deževje se bo nadaljevalo do nedelje popoldne. Od nedelje popoldne do ponedeljka zjutraj bodo le manjše krajevne padavine. V ponedeljek pa se bo dež znova okrepil in ponehal šele v noči na sredo.

BA