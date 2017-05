Pahorjevo državno priznanje tudi dvema celjskima prostovoljcema

Priznanje sta prejela David Razboršek in Milan Ninić

Med prejemniki državnega priznanja za prostovoljstvo, ki jih je danes v Ljubljani podelil predsednik države Borut Pahor, sta tudi dva prostovoljca s Celjskega, David Razboršek in Milan Ninić.

David Razboršek, iz Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske, ki ima sedež v Celju, je priznanje prejel za uspešno delo v društvu ter za dosežke pri projektih Še vedno vozim, vendar ne hodim in Zavrtimo Slovenijo. In kaj zanj pomeni to priznanje?

O današnji slovesnosti v predsedniški palači je David Razboršek povedal še:

Državno priznanje je prejel tudi Milan Ninič, predsednik humanitarnega društva Enostavno pomagam, pred kratkim dobitnik bronastega celjskega grba Mestne občine Celje za dosežke na področju prostovoljstva. Državno priznanje pomeni novo potrditev za številne uspešne dobrodelne projekte pri katerih je sodeloval kot posameznik in ki jih je pripravilo ali še pripravlja društvo Enostavno pomagam. Za izjavo smo poskušali dobiti tudi Milana Niniča, a nam ga žal ni uspelo priklicati.

ROBERT GORJANC

Foto: DANIEL NOVAKOVIČ/STA