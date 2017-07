Pasji dnevi na Savinjskem nabrežju

Če ste se v zadnjih dneh kaj sprehodili po Savinjskem nabrežju v Celju, ste zagotovo upočasnili korak ob 18 lesenih panojih, na katerih so zanimive fotografije psov in njihovih lastnikov, med njimi lahko prepoznate tudi nekatere znane Celjane.

Projekt mlade celjske fotografinje Ane Straže ter galerista in umetnostnega zgodovinarja Matije Plevnika iz galerije Plevnik-Kronkowska se imenuje Pasji dnevi in razstava je le del vsega, kar si je Plevnik zamislil v teh »pasjih dneh«.

Že včeraj je izšla prva številka novičnika, v katerem bodo na svež in šaljiv način avtorji nagovarjali lastnike štirinožcev, jih opozarjali na pravila lepega obnašanja, saj se nekateri mimoidoči psov bojijo, jim sporočali, kje so ugodne sprehajalne trase ali novonameščene vrečke za iztrebke … Med zabavnimi vsebinami pa ne smete spregledati »hovoskopa«, pasjega horoskopa.

