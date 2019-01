Pasji konec tedna

Na celjskem sejmišču bo danes in jutri velika mednarodna razstava psov z naslovom Slovenski zmagovalec. Prireja jo Kinološka zveza Slovenije, na njej pa se bo vsak dan predstavilo približno tisoč psov 200 različnih pasem iz cele Evrope.

Tudi sodniška zasedba bo mednarodna. Slovenski vzreditelji sodijo med najboljše v Evropi in tovrstni dogodki so priložnost, da pokažejo svojo kakovost. Zaradi stroškov je zadnja leta nekoliko manj zanimanja za razstave, pravi vodja prireditve Tina Sterguljc Krušič, ki je tudi sicer vzrediteljica in sodnica. A take razstave niso le priložnost, da vzreditelji preverijo kakovost svojega psa, se srečajo z drugimi lastniki in izmenjujejo izkušnje, pač so po njenem tudi priložnost, da ljudje spoznajo različne pasme, še zlasti, če se odločajo za nakup psa.

Sredi februarja bo v Celju še ena mednarodna pasja razstava, ki jo bo pripravil Klub 5 – slovenski klub za špice in pratipske pse.

TC, foto: GrupA (arhiv NT)