PD Laško ponovno išče oskrbnika za dom na Šmohorju

Planinsko društvo Laško ponovno išče oskrbnika za Dom na Šmohorju, in to le leto in pol zatem, ko je skrb za dom prevzela Ljudmila Ocvirk iz Trbovelj.

Slednja odhaja na Kum, zato je laško planinsko društvo objavilo nov razpis za oskrbnika na Šmohorju. Ponudbe zbirajo do 31. marca.

Z novim oskrbnikom bo društvo pogodbo sklenilo za obdobje od treh do petih let z okvirno najemnino 420 evrov, izbrani najemnik pa bo pred sklenitvijo pogodbe moral vplačati še varščino v višini tisoč 700 evrov.

Dom na Šmohorju je bil zgrajen leta 1952. V dveh gostinskih prostorih je 110 sedežev. V domu je v sedmih sobah 24 posamičnih in 11 skupnih ležišč. Planinski dom je tradicionalno odprt vse dni v letu, razen ob ponedeljkih.

BA