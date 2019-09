Kandidat bo v času uvajanja pomagal izkušenejšemu osebju v pekarni pri pripravi pekovskih izdelkov, kasneje bo samostojno pripravljal pekovske izdelke in polizdelke. Želimo zaposliti osebo, ki jo veseli peka, četudi morda nima primerne izobrazbe. Naše delo poteka ponoči, zato pričakujemo kandidate, ki so pripravljeni na nočno delo. Prijave zbiramo do 10. 10. 2019. Pekarna Geršak, pekarna, slaščičarna, d.o.o., Cesta na Ljubečno 26, 3000 Celje. Več informacij na www.trgotur.si.