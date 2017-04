Stečajnemu upravitelju Klasja Kristijanu Antonu Kontarščaku tudi danes ni uspelo prodati pekarne v Rogaški Slatini.

To je bila že deveta dražba in čeprav je cena padla že za več kot polovico, zanimanja za nakup ni bilo. Upravitelj napoveduje, da bo pripravil predlog nove dražbe, izklicna cena pa bo predvidoma nižja za 10 odstotkov in bo znašala okrog 150 tisoč evrov.

JI