»Penasti« bralec zaradi pene na Savinji

Bralec iz Celja zadnji dve leti opaža nenavadno peno na Savinji. Vidna je pri zgornjem jezu, kjer se voda umiri, nato se pomika po levi strani struge. Peno je mogoče ves čas videti, nato se v delu pod jezom združi v večje umazane madeže. Bralca čudi, da v vsem tem času nihče ni ukrepal. Ugotavlja: »Ribiči so vsak dan ob Savinji, a jih očitno zadeva ne gane, prav tako tega ne vidi inšpekcija.«

Sam je na to že opozoril Mestno občino Celje, oglasili so se tudi občani na Servisu48. »A so si roke umili (v penasti vodi) in zapisali, da so iz Ribiške družine Celje sporočili, da pena prihaja že iz Šempetra in da se naj zato obrnem na RD Šempeter oziroma rečnega nadzornika.« Ker pena medtem še vedno nemoteno teče po Savinji, je pred dnevi pisal še ribiškima družinama v Celju in Šempetru, inšpekciji za okolje ter Agenciji republike Slovenije za okolje (Arso). »Morda bo kdo le stopil do Savinje in ugotovil, da nekdo že dolgo časa onesnažuje vodo,« je zapisal. Ob tem je presenečen, da mu ribiški družini nista niti odgovorili.

Krivo naj bi bilo listje?

Iz Arsa so sporočili, da so preverili podatke o iztokih odpadnih vod iz industrijskih naprav na območju Celja, ki jih imajo evidentirane v svojih podatkovnih bazah. Ugotovili so, da vse evidentirane industrijske naprave svoje odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo, ki se konča s komunalno čistilno napravo Celje. Ta sicer ima iztok v Savinjo, ampak je postavljena precej nižje od mesta, kjer je mogoče opaziti peno, zato njen iztok zagotovo ni vzrok za pojav pene pri zgornjem jezu v Celju.

Arso, ki spremlja kemijsko stanje Savinje na merilnih mestih v Medlogu in Brstniku (pod KČN Celje), je ugotovil, da je na obeh kemijsko stanje Savinje dobro, prav tako je dobra ocena za posebna onesnaževala. »Tudi ekološko stanje Savinje na merilnem mestu v Medlogu je dobro,« so v Arsu zapisali v odgovoru. Po njihovem mnenju so lahko pene naravna posledica organskega razpadanja, opazne za pragovi, brzicami …, kjer se voda speni. Jeseni in deloma pozimi bi lahko pojav pene po mnenju Arsa sovpadal z večjo količino odpadlega listja, v katerem so lahko prisotni naravni saponini, ki tudi povzročajo penjenje vode. Ob tem dopuščajo možnost, da gre lahko za onesnaženje iz kakšnega pritoka v Savinjo. »Glede na to, da imajo vse evidentirane industrijske naprave na obravnavanem območju odpadne vode speljane v KČN Celje, gre verjetno za lokalni problem, ki je v pristojnosti občinskih inšpekcijskih služb.« Ob tem Arso svetuje, da je ob takih pojavih treba poklicati na številko 112 in obvestiti center za obveščanje, zaradi česar bodo pristojne službe na terenu preverile in prepoznale potrebo po ukrepih.

Prijava na 112

Bralec pravi, da teze o brzicah in listju ne more sprejeti in da bo upošteval nasvet o prijavi na številko 112 oziroma regijski center za obveščanje. Tako so svetovali tudi na Inšpektoratu RS za okolje in prostor: »Vsak, ki opazi v okolju neko stanje, ki bi lahko bilo posledica naravne ali druge nesreče, je dolžan poklicati številko 112 in o tem obvestiti center za obveščanje.« Center sproži ustrezno akcijo na terenu, da ugotovi, kaj se dogaja in predvsem, ali so potrebni dodatni ukrepi za varovanje okolja in zdravja ljudi. Izvede jih gospodarska javna služba VGP Drava, v okviru katere deluje tudi mobilna enota ekološkega laboratorija.

Pene niso opazili

Bralec je medtem pojav pene prijavil na številko 112. Kot so nam sporočili iz regijskega centra za obveščanje, so o zadevi po klicu obvestili VGP Drava Ptuj in na kraj napotili Poklicno gasilsko enoto Celje. “Gasilci so takoj po prijavi, kljub še eni večji intervenciji na avtocesti, pregledali Savinjo med mostom v Laško in do viseče brvi v Medlogu. Nikjer niso zaznali nikakršnega onesnaženja in pene. Če se ta res pojavlja, predlagamo bralcu, da ob naslednji prijavi počaka na kraju gasilce in jim pokaže, kaj je po njegovem narobe.” Verjetno je bil kriv višji vodostaj Savinje v zadnjih deževnih dneh, da se pena ni videla, saj jo je voda hitreje odnesla. Zanesljivo pa se pena pojavlja, saj bralec ni edini, ki jo je opazil.

To niso snežinke, ampak madeži pene neznanega izvora na Savinji.