Pestra ponudba kulturnih ustanov na Celjskem

September ni samo začetek novega šolskega leta, ampak je tudi čas, ko različni kulturni zavodi ponudijo novo sezono abonmajev. Skoraj večina nadaljuje začrtano programsko vizijo preteklih let, ki sledi predvsem željam širokega kroga občinstva.

Slovensko ljudsko gledališče Celje ponuja abonentom pet novih uprizoritev, eno izbirno predstavo gostujočega gledališča in koncert skupine Mascara. V novi sezoni si bodo obiskovalci lahko podobno kot pretekla leta ogledali nekaj komedijskih premier, nekaj klasike in ena premiero otroške predstave. Predvsem njihove otroške predstave so prava poslastica za otroke in njihove starše. Kot je dejala upravnica gledališča Tina Kosi, se v gledališču trudijo, da v abonma dajo tudi izvirno slovensko dramsko delo. Prav v teh dneh bo premiera Pesmi živih mrtvecev, sarkastične drame Matjaža Zupančiča, ki jo tudi režira.

Kako se ostale kulturne ustanove lahko pohvalijo s svojimi abonmaji, pišemo v zadnji številki Novega tednika!

BGO

Foto: SHERPA