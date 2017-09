Pestro dogajanje ob zaključku Evropskega tedna mobilnosti

Ob zaključku Evropskega tedna mobilnosti, ki se je pod sloganom Združimo moči, delimo si prevoz začel minuli konec tedna, bodo danes številne dogodke pripravili tudi na Celjskem.

Mestna občina Celje je osrednji dogodek umestila v program Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti, ko je predstavila projekt E-Celje. Danes pa bo v središču mesta prireditev “dan brez avtomobila”. Klemen Terbovc iz oddelka za okolje in prostor ter komunalo na celjski občini:

Na temo alternativnega načina prevoza, ekologije, gibanja ter zdravja se bodo predstavile še nekatere organizacije in podjetja.

V Laškem je je izvedbo načrtovanega programa v veliki meri krojilo vreme: tako je moralo odpasti kolesarjenja od Laškega do Rimskih Toplic in drugi dogodki, ki bodo zato danes na osrednji prireditvi pri Kulturnem centru Laško. Na njej bo Zdravstveni dom Laško izvedel test hoje in predstavil reševalno vozilo, v sodelovanju z medoobčinskim združenjem Rdečega križa Laško Radeče tudi postopke oživljanja z uporaba defibrilatorja, pomen krvodajalstva in darovanje organov po smrti. Thermana Laško bo predstavila jogo in pilates ter energijski sprehod po zdraviliškem parku, Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske tek na vozičkih. Občina Laško bo predstavila tudi celostno prometno strategijo, Stik Laško pohode “Po laških poteh”.

V okviru teh dogodkov ob tednu mobilnosti bo opoldan v Laškem na občinskem dvorišču tudi simbolična trgatev stare trte, ob tej priložnosti bo občina gostila laške mažorete in jim čestitala za osvojeno bronasto medaljo na nedavnem evropskem prvenstvu.

V Velenju so pred eno uro že zaprli Rudarsko cesto, kjer bodo do 14. ure pripravili številne dogodke. Na prizorišču dogajanja bodo na ogled tudi mestni avtobus Lokalc, električni avtomobil in električni kombi, društvo ljubiteljev starodobnih vozil iz Šentjurja bo pripravilo razstavo starih koles, kajpak ne bo šlo tudi brez Pike Nogavičke, ki ta čas vlada v Velenju.

V Žalcu bo med 11. in 17. uro pestro na Šlandrovem trgu. Tam organizatorji pripravljajo nastop osnovnošolcev in vrtčevskih otrok, predstavitev električnega vozila, poligon za najmlajše, predstavitev opreme gasilcev in policistov, predstavitev dela mestnih redarjev, obiskovalci pa bodo lahko sodelovali v igri »ALKO očala« pri stojnici za delitev preventivnih gradiv.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA