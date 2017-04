Pestro ob dnevu zdravja

Mestna občina Celje in Javni zavod Socio skupaj s Projektom Celje zdravo mesto danes organizirajo osrednjo prireditev ob svetovnem dnevu zdravja. V mestnem središču se s svojimi programi predstavljajo številna društva in organizacije s področja zdravja, zdravega načina življenja in prehrane ter tudi varnosti.

Ljudje lahko pri stojnicah od strokovnjakov dobijo ogromno informacij in nasvetov tudi glede svojih zdravstvenih težav. V teh dneh so se tudi v različnih mestnih četrtih vrstile številna predavanja in aktivnosti na temo zdravja.

Takšna dogajanja v središču mesta ljudje pozdravljajo, želja pa je, da bi bilo tovrstnih prireditev še več. Direktorica Javnega zavoda Socio Suzi Kvas:

Osrednja tema letošnjega svetovnega dne zdravja je osveščanje ljudi o depresiji in načinu zdravljenja te bolezni. Ob tej priložnosti je bil včeraj v Narodnem domu tudi strokovni posvet.

SŠ, BA