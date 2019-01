Pet kariernih vprašanj, ki si jih morate zastaviti ob koncu leta

Novo leto je tukaj, a preden si postavite zaobljube, si odgovorite na nekaj vprašanj, s katerimi boste opravili samoevalvacijo minulega leta. Naj bo letošnja samoevalvacija karierne narave. Ali ste profesionalno zrasli? Kje bi lahko bili boljši?

Evalvacija služi kot pomoč pri določanju ciljev za naslednje leto. Da bi bil celoten proces lažji, smo za vas pripravili pet vprašanj, ki si jih morate zastaviti, če želite novo leto začeti bolje pripravljeni.

Katere karierne cilje sem dosegel?

Ne dvomimo, da ste si pred letom postavili cilje za letos. Ste se jih držali? Ste vodili projekt, s katerim ste si povečali prepoznavnost v podjetju? Ste napredovali? Prejeli povišico? Ste preprosto sledili ustaljenim smernicam in se minimalno razvijali, ker je bilo tako preprosto najlažje?

Pripravite si seznam uspehov. Naj bodo majhni ali veliki – vaši so. Ko boste videli, kaj vse ste dosegli, boste dobili motivacijo. Ne glede na to, kaj ste dosegli, je pomembno, da ste napredovali in da v vsakem uspehu vidite razvoj tako na osebni kot na profesionalni ravni.

Ali sem postal strokovnjak na svojem področju?

Najboljši pokazatelj razvoja je primerjava svojih sposobnosti na začetku in koncu koledarskega leta. Kaj ste naredili, da bi izboljšali svoje spretnosti in si utrdili delovni položaj v podjetju, v katerem ste zaposleni? Ste se udeležili konferenc, izobraževanj, seminarjev? Ste prejeli nove certifikate? Vse to so stvari, s katerimi izboljšate svoje sposobnosti in postajate vedno večji strokovnjak na svojem področju. Če niste prepričani, ali ste napredovali ali ne, vprašajte nadrejenega, da vam poda iskreno mnenje in povratno informacijo.

Kaj bi spremenili, če bi lahko?

Če v službi v minulem letu ne bi prav nič spremenili, nam zaupajte skrivnostni recept. Vsi delamo napake in vsi sprejemamo odločitve, za katere nam je kdaj na koncu žal. Vsi si želimo, da bi se v določeni situaciji odzvali drugače.

Zavedanje lastnih napak je prvi korak k temu, da jih ne boste ponovili. Naslednji koraki so tisti, ki pripomorejo k temu, da do takšnih odzivov in odločitev ne prihaja več. Ste zamudili pomembno karierno odločitev? Pripravite si načrt, da do tega naslednjič ne bo prišlo. Ste se drli na sodelavca, a ni bil nič kriv? Poskrbite, da boste naslednjič obvladali svojo jezo.

Sem bil v službi srečen?

Če ste na to vprašanje odgovorili pritrdilno, se poglobite vanj in pomislite, zakaj je bilo tako. Vas veselijo narava dela, sodelavci, izzivi? Karkoli je razlog, poskrbite, da vas bo to še vedno osrečevalo in motiviralo. Iščite načine, kako srečo še povečati, razširiti in jo vzdrževati.

Če ste na vprašanje odgovorili z ne, razmislite, kaj je bilo tisto, kar vas je spravljalo v slabo voljo. Se temu lahko izognete? Lahko karkoli spremenite, da se to ne bo več ponavljalo? Ne pozabite – pot do sreče je lahko že menjava službe, zato bodite iskreni do sebe in si odgovorite, ali je morda že čas za novo karierno pot.

Kaj si želim doseči v naslednjem letu in kako bo to vplivalo na moj uspeh?

Nima se smisla ozirati nazaj, če se iz preteklosti ne boste naučili ničesar. Svoje karierne ugotovitve uporabite za evalvacijo in za načrtovanje.

Kadrovniki svetujejo, da si na list papirja zapišete tri do pet ciljev in jim postavite časovnico. Katere od njih boste dosegli v mesecu, kvartalu in v pol leta? Ko boste vsakega od teh izpolnili, boste opazili napredek.

Ekipa MojeDelo.com