Pet let po smrti dveh mladih v Bolski danes sojenje domnevno odgovornim

Na celjskem okrožnem sodišču je bil danes predobravnavni narok za obtožene v primeru odgovornosti za tragično nesrečo, ki se je zgodila natanko pred petimi leti pri Vranskem. Takrat sta po hudem neurju v deroči reki umrla 30-letni Miha Baloh in 17-letna Lara Safran, oba sta bila sodelavca AMZS.

Do tragične nesreče je prišlo, ker je narasli potok Bolska spodnesel del brežine in s tem tudi službeno vozilo, s katerim sta se 30-letnik in 17-letnica odpravljala ravno na preventivno aktivnost, v kateri bi opozarjala na prometno varnost.

Marko Krajnc in zastopnik pravne osebe Energetika Projekt Janko Drča danes nista priznala krivde za odgovornost za tragično nesrečo. V postopku je obtožen še Štefan Kuserbanj, za katerega bo sodišče predobravnavni narok izvedlo v sredo. Tožilstvo je namreč obtožnico vložilo julija letos zoper eno pravno in dve fizični osebi zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Obtožnica torej bremeni družbo Energetika projekt, njenega tedanjega direktorja in preglednika.

Pričakovati je dolgotrajno sojenje, v katerem bodo neposredno zaslišali kar nekaj prič, odvetnik podjetja Energetika Projekt pa predlaga celo ogled kraja dogodka.

Most je danes obnovljen. Na današnjem naroku je bilo tudi nekaj svojcev pokojnih žrtev, ki bodo najverjetneje podali tudi odškodninske zahtevke.

