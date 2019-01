Pet načinov, da vas bo kariera še vedno zanimala

Se zjutraj zbudite polni motivacije ali bi najraje ostali doma in se nikoli več vrnili v službo? Večino svojega življenja preživite v službi, zato časa ne smete zapravljati z nečim, kar vas ne veseli. Navsezadnje vam mora biti to, kar počnete, zanimivo.

Le 13 odstotkov ljudi na svetu je predanih svoji službi. In preostanek? Kje začeti, da bi lahko uživali v tem, kar počnete? Preberite pet nasvetov, ki vam bodo pomagali prebroditi krizo.

Ugotovite, zakaj

To je ključno – tu morate začeti. Zakaj počnete to, kar počnete? Poskrbite, da boste opravljali delo, ki vas zanima, in da boste jasno določili namene. Toplo priporočamo knjigo Simona Sineka Start With Why.

Postavite si cilje

Ko veste, zakaj nekaj počnete, si postavite dolgoročne in kratkoročne cilje, ki vam bodo pomagali pri spremljanju napredka. Na telefon si naložite aplikacije, ki vas bodo spomnile na začrtane cilje. Želite napredovati v roku enega leta? Zapišite si rok v rokovnik. Katere korake morate storiti, da boste prišli do tega? Tudi te zapišite v časovnico in jim sledite.

Naučite se nekaj novega

Ohranite svoje možgane budne in dejavne – redno se učite novih stvari. Poiščite, ali v podjetju organizirajo tečaj, ki bi vam bil zanimiv, ali najdite izobraževalno vsebino, ki bi jo v vaši službi podprli tako časovno kot finančno. Poiščite nekaj, kar je izven vaše cone udobja, a je kljub temu primerno za vašo kariero. Vaš nadrejeni bo cenil trud, ki ste ga pripravljeni vložiti v profesionalni razvoj, vam pa ne bo škodilo, če boste lahko v življenjepis čez nekaj časa vpisali novo znanje.

Zahtevajte povratno informacijo

Če ne prejmete tako izčrpne povratne informacije, kot bi si želeli, povprašajte po njej. Dober nadrejeni bo rad videl, da vas zanima njegovo mnenje o vas. Povratna informacija vas lahko motivira pri tem, da boste boljši, saj se boste zavedali, da vas v službi cenijo. Morda ste nepogrešljivi, a se tega sploh ne zavedate? Stagniranje ne pomaga nikomur – ne vam ne vašemu podjetju. Če boste opazili, da se ne razvijate, boste kmalu izgubili vso motivacijo za delo.

Ohranite optimizem

Vsako jutro začnite s pozitivno mantro, nato opazujte, kaj govorite drugim in sebi. Izogibajte se negativnim mislim in komentarjem o službi. Ne poslušajte neprimernih govoric, ki v velikem timu vedno krožijo. Nehajte si vse jemati k srcu. Ko boste »strokovnjak« v pozitivnem razmišljanju, se bo tudi raven stresa znatno zmanjšala.

Če ste do svoje službe ravnodušni ali preprosto ne morete najti motivacije, preberite zgornje nasvete in poskusite, ali bodo pomagali. Vsekakor ne smete ostati v službi, ki vas ne osrečuje, saj je v tem primeru nikoli ne boste mogli dojemati kot zanimivo.

Vsi se kdaj znajdemo na točki, ko ne vemo, kako naprej. Osebna rast je navsezadnje ključ do zavzetosti, zato nikoli ne izgubite optimizma in se nikoli ne nehajte učiti.

Ekipa MojeDelo.com