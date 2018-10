Pet napak, ki se jim morate izogniti na razgovoru

Razgovor za službo je velikokrat izredno stresen postopek. Najti morate povezavo med predstavitvijo svojih uspehov in idealno prodajo sebe. Zavedati se morate, da službe ne boste dobili, če boste povedali premalo.

Imejte v mislih, da se delodajalec še ni pozanimal o vašem delu v prejšnjem podjetju, zato vam ne more brati misli. Zato namesto recitiranja delovnih nalog raje govorite o svojih uspehih in prednostih, ki ste jih prinesli prejšnjemu podjetju.

Bodite pristni. Četudi je pritisk na razgovoru izredno velik, se poskusite sprostiti. Povezava, ki jo v izredno kratkem času vzpostavite s sogovornikom, je pomembna. Česa torej ne smete početi na intervjuju?

Ne smete biti nepripravljeni

Ko vas delodajalec na razgovoru vpraša o mnenju glede trenutno izredno pereče teme na vašem področju, nikakor ne smete odgovoriti, da vas te stvari ne zanimajo. Če ste predan zaposleni, spremljate vse aktualne novosti na področju, s katerim se ukvarjate. Pokažite proaktivnost in to, da ste se na razgovor pripravili tudi širše, ne le s pomočjo razpisa.

Ne smete biti brezvoljni

Ko vas vprašajo, zakaj želite delati za podjetje, nikar ne odgovorite brezvoljno: »Rekruter me je poklical in moral sem priti.« Izrazite navdušenje in strast. Najbolje za delodajalca je, če vidi, da pred njim sedi predana oseba, ki to občuti, še preden je sploh podpisala pogodbo o zaposlitvi. Izrazite svojo energijo in zanimanje za delo v podjetju.

Ne smete se osredotočati na napačne stvari

Na vprašanje, kje se vidite čez pet let, ne odgovorite, da v središču pozornosti. Odgovor vedno zapeljite tako, da boste v svoje cilje vključili tudi rast podjetja. Navsezadnje lahko najbolje rastete ravno takrat, ko gre podjetju dobro. Pokažite, da ste timski igralec in da verjamete, da lahko skupaj ustvarjate dobro zgodbo.

Ni dobro, če se premalo poznate

Na razgovorih želi sogovornik pogosto izvedeti, katere so vaše šibke lastnosti. Na to vprašanje nikakor ne odgovarjajte, da jih nimate ali da ste deloholik. To ni konkreten odgovor, delodajalec bo tudi dobil občutek, da se sploh ne poznate. Bodite iskreni in sogovorniku povejte, kje vidite možnost za izboljšave. Hvaležen vam bo.

Ni dobro, če premalo poslušate

Ko vam začne sogovornik govoriti o šibkih točkah podjetja, ga nikar ne prekinjajte in ne govorite o tem, kako ste bili že velikokrat v tej situaciji in ste ravno vi tisti, ki veste, kako jo rešiti. Včasih je treba zgolj poslušati. Vprašajte ga o preteklih korakih, poizvejte čim več v podjetju, saj vam bo tako lažje stopiti skozi vrata, če se bodo odločili za vas.

Delodajalci komaj čakajo, da pred seboj vidijo navdušenega človeka, za katerega so prepričani, da bo prinesel pozitivo v podjetje. Bodite takšni, kot ste, saj boste le tako sogovorniku dali vedeti, s kakšnim človekom ima opravka, pri čemer bo dobro znal presoditi, kakšen značaj bo odlično sedel na preostali del ekipe.

