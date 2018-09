Pet nasvetov za dogovarjanje o plači

Ne glede na to, ali z veseljem hodimo v službo in delo opravljamo z radostjo, se večina zaposlenih strinja, da je plača ključna gonilna sila. Zgolj zaradi prihodkov marsikdo zjutraj vstane, se uredi in odpelje na delovno mesto.

S spodnjimi nasveti boste dosegli, da boste ob prejetju kuverte s plačilno listo zadovoljni in da boste imeli občutek, da ste plačani toliko, kolikor truda vložite in kolikor ste zares vredni.

1. Primerjajte se z drugimi in se začnite ceniti

Na spletni strani www.placa.si preverite, koliko so plačani drugi za delo, ki ga opravljate tudi vi. Primerjajte osebne prihodke in premislite, ali bi glede na delovno dobo, izkušnje in odgovornosti morali prejemati več ali vsaj enako. Ne pozabite, da ima lahko enaka vloga popolnoma drug pomen v drugačni industriji, zato so temeljite raziskave ključne.

2. Izboljšajte svoje pogajalske spretnosti

Ste tik pred iztekom pogodbe za določen čas in ste opazili, da vas podjetje nujno potrebuje, saj bi z vašim odhodom izgubilo ključnega zaposlenega? Izkoristite to sebi v prid. Pred podpisom pogodbe o podaljšanju imate vso pravico, da zahtevate višjo plačo. To se od vas tudi nekako pričakuje.

3. Premislite, kakšen doprinos predstavljate za podjetje

Veliko zaposlenih preprosto nima predstave o tem, koliko so vredni. Ne zavedajo se, kakšne prednosti uživa podjetje, ker so del njegove ekipe. Zapomnite si – če v vas ne bi prepoznali potenciala, bi vas, še posebej v gospodarskem sektorju, že zamenjali z drugim zaposlenim. Če dogovarjanja o plači ne gredo tako dobro, kot ste si zamislili, poskusite od podjetja pridobiti več ugodnosti. Si želite več izobraževanj, s pomočjo katerih bi vlagali vase in se karierno razvijali? Začnite s tem. Naj vam pripravijo paket ugodnosti, s katerimi boste zadovoljni in boste od njih imeli veliko koristi.

4. Naučite se upravljati z denarjem

Morda je želja po povišici le posledica tega, da ne znate upravljati z denarjem, ki ga trenutno prejemate. Premislite, kako bi lahko optimizirali stroške – bi si radi nakopali še več rdečih številk na računu ali bi raje prihranili dodaten evro? Razporedite si finančna sredstva skozi mesec, izogibajte se kreditnim karticam, jejte manj v restavracijah in si ne nalagajte dodatnih dolgov.

5. Hranite za prihodnost

Nikoli ni prezgodaj, da začnete varčevati za čas, ko boste v pokoju. Veliko podjetij omogoča dodatno varčevanje, zato premislite, ali ne bi raje dodatnih evrov vložili za ta čas.

