Petčlanska družina zaradi požara ostala brez vsega

Včeraj smo na Radiu Celje poročali, da je v noči na četrtek zagorelo v Polžanski Gorci. Ogenj je namreč popolnoma uničil dom petčlanske družine. Kljub hitremu posredovanju prostovoljnih gasilcev je ogenj v celoti uničil starejšo stanovanjsko hišo, ki je bila delno obnovljena. Po podatkih Regijskega centra za obveščanje je v požaru nastalo za okoli 60 tisoč evrov škode.

Pogorišče si je včeraj ogledal tudi župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš. »Občina Šmarje pri Jelšah bo družini namenila 2 tisoč evrov in zagotovila pomoč z gradbenimi stroji pri odstranjevanju posledic požara. Začela je že akcija zbiranja oblačil in hrane, kar družina trenutno najbolj potrebuje. Občina Šmarje pri Jelšah, Krajevna skupnost Sladka Gora, Župnijska Karitas Šmarje pri Jelšah in Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah zbirajo pomoč za družino, ki je v požaru izgubila domala vse,« so sporočili iz Občine Šmarje pri Jelšah.

Za namen zbiranja finančnih sredstev za pomoč prizadeti družini Jurše ima Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah odprt račun, na katerega lahko nakažete svoj prispevek.

Zbrana sredstva bodo po dogovoru z Območnim združenjem Rdečega križa Šmarje pri Jelšah v celoti namenjena za nakup potrebnega materiala, opreme in morebitnih stroškov storitev, z direktnim plačilom računov.

Podatki za nakazilo finančne pomoči družini:

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Šmarje pri Jelšah

Celjska cesta 6

3240 Šmarje pri Jelšah

TRR: SI56 6100 0001 6073 732

Sklic: SI00 17012019

BIC banke: HDELSI22

Koda namena: CHAR

s pripisom »POŽAR JURŠE«

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah