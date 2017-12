Peter Pan bo tokrat pel

V Gledališču Zarja Celje vsako leto v decembru pripravijo otroško predstavo, tokrat bodo danes ob 18ih premierno predstavili pravljico Peter Pan. Pravljico o fantiču s sposobnostjo letenja, ki zavrača idejo o odraščanju, je nastalo pod režiserko taktirko Žige Medveška.

Angleško besedilo je prevedla in priredila Urška Rošer, režiser predstave je Žiga Medvešek, ki se je odločil, da bo letošnja predstava imela še več petja in bo pravzaprav muzikal.

Ker so do zdaj delali pravljice z lažjim sporočilom, da se dobro nagradi in slabo kaznuje, so se tokrat odločili za pravljico, ki je resnično bolj domišljijska, pravljična, hkrati pa sporočilo ni tako osnovno, dodaja Medvešek.

Pravljica Peter pa je zelo razgibana in kot takšna je tudi na odru Gledališča Zarja Celje, pravi umetniška vodja predstave Urška Majcen,

Ker je bilo zanimanje za predstavo zelo veliko, bosta prva ponovitev 19. decembra in druga 14. januarja.

