Peticija zaradi ukinitve volišča

Krajani iz dveh zaselkov občine Rečica ob Savinja se razburjajo zaradi ukinitve tamkajšnjega volišča. Gre za zaselka Nizka in Varpolje, kjer je okoli štiristo volilnih upravičencev. Sestavili so peticijo z zahtevo, da se nemudoma določi neko volišče na območju teh zaselkov. To je podpisala okoli polovica tamkajšnjih volilnih upravičencev.

Ti nasprotujejo tudi postopku ukinitve dosedanjega volišča. Novo volišče je namreč oddaljeno od dosedanjega blizu dva kilometra. Menijo, da se je Okrajna volilna komisija Mozirje preveč togo držala zakonodaje, saj so imeli na ukinjenem volišču, v preteklosti volitve brez težav.

Prvi podpisnik peticije je Matej Vončina. Pravi, da podpisnike glede ravnanja okrajne volilne komisije moti troje:

Vončina meni, da je okrajna volilna komisija, volišče ukinila samovoljno. Predsednica okrajne komisije Janja Port odgovarja, da je začela februarja letos veljati zakonska določba, po kateri morajo biti za invalide dostopna vsa volišča:

V istem volilnem okraju, sta bili istočasno ukinjeni še volišči v mozirskem kulturnem domu ter v Tiroseku v gornjegrajski občini:

Portova omenja, da so nekateri volivci v rečiški občini od volišča bolj oddaljeni, kot so po novem iz Nizke in Varpolja. – Do ukinitev nekaterih volišč je prišlo tudi drugod po Sloveniji.

BJ

Središče Rečice ob Savinji