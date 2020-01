Petnajst mesecev zaporne pogojne kazni za Borisa Kobala

Na celjskem okrajnem sodišču so danes obsodili slovenskega igralca in režiserja Borisa Kobala. Očitki so nanj leteli zaradi plagiata komedije Profesionalci espe. Sodišče ga je obsodilo na 15 mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo treh let.

Kobal je dejanje obžaloval, s tožilstvom pa je že pred današnjim narokom podpisal sporazum o priznanju krivde. Za goljufijo je tožilstvo predlagalo osem mesecev pogojne zaporne kazni, za kršitev materialnih pravic prav tako osem mesecev pogojno, sodnica pa je nato izrekla enotno kazen 15 mesecev pogojno s preizkusno dobo treh let.

Januarja lani je v javnost prišla informacija, da je Kobal prevedel komedijo La prova generale italijanskega avtorja Alda Nicolaja in ga z nekaj spremembami predstavil kot svoje izvirno avtorsko delo.

Komedijo so uprizorili v Gledališču Celje, po razkritju, da gre za plagiat, pa so predstavo umaknili s sporeda.

Naj spomnimo, da je celjsko gledališče moralo plačati znesek iz naslova avtorskih pravic.

Za znesek avtorskega honorarja, ki ga je gledališče nakazalo Borisu Kobalu, to je bilo 13 tisoč evrov bruto, pa je je gledališče podalo kazensko prijavo. 15 predstav, ki bi jih gledališče moralo igrati po tem odmevnem odkritju o plagiatu, je nadomestilo s svojimi predstavami Ljubi moj in Oče.

SŠol, STA, BGO

Foto: SHERPA