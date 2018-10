Petru Misji priznanje na Dnevih slovenskega turizma

Na sinočnji svečani prireditvi v okviru Dnevov slovenskega turizma v Portorožu so bila podeljena še najvišja stanovska priznanja v tej panogi gospodarstva.

S Celjskega je najvišje priznanje prejel Peter Misja, predsednik Turistične zveze Slovenije in župan Občine Podčetrtek za izjemen prispevek pri razvoju turistične, društvene organizacije. Kot so zapisali v obrazložitvi, je Peter Misja s svojo jasno vizijo, dobro intuicijo ter modrimi in preudarnimi odločitvami Podčetrtek popeljal med najrazvitejše turistične občine v Sloveniji. Tudi sam je aktiven član turističnega društva Podčetrtek, ki deluje že več kot 110 let. Njegovi dosežki na turističnem področju so bili prepoznani tudi v širšem slovenskem prostoru in tako je bil pred osmimi leti izvoljen za predsednika Turistične zveze Slovenije. Dnevi slovenskega turizma, ki so najpomembnejši strokovni dogodek v turistični panogi v državi, se bodo danes končali z 21. slovenskim turističnim forumom.

Ostali prejemniki najvišjih priznanj slovenskega turizma na DST:

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA