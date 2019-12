Pri nas boste dobili mentorja, delali v nestresnem okolju s super sodelavci in popoldneve preživljali z družino in s prijatelji, ne da bi mislili na službo. Vaše naloge bodo vključevale izdelavo modulov in razširitev funkcionalnosti Drupala ter drugih odprtokodnih sistemov oz. ogrodij. Agiledrop, d. o. o., Stegne 11a, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 22. 12. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.