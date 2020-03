Pijan trčil v kolono vozil

Včeraj, nekaj minut pred 22. uro, se je v križišču Čopove ulice in obvoznice zgodila huda prometna nesreča.

20-letni voznik, ki je vozil prehitro in pijan, je trčil v v kolono treh vozil, ki so stala pred semaforjem. V nesreči so se poškodovali 41-letni voznik in 23-letna voznica v prvem vozilu in 26 -letni voznik drugega avtomobila. Povzročitelj ni bil poškodovan. V litru izdihanega zraka je imel 0,81 miligrama alkohola, kar je več kot 1,6 promila alkohola. Policisti bodo zoper njega napisali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje.

Pri reševanju so pomagali tudi celjski poklicni gasilci. Reševalci nujne medicinske pomoči so tri poškodovane odpeljali v celjsko bolnišnico.

SIMONA ŠOLINIČ

FOTO: Š.B.