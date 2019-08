Pika Nogavička vstopa v trideseto leto

V Mestni občini Velenje je že skorajda vse pripravljeno na največji otroški festival v državi – Pikin festival. Festival je letos jubilejen, saj ga Velenje gosti že 30 let zapovrstjo.

Ob tej obletnici bo, kot se za Piko Nogavičko spodobi, marsikaj postavljeno na glavo, je povedala direktorica Festivala Velenje Barbara Pokorny. “Festival prihaja v središče mesta, kjer se je tudi začel. To je za organizatorje velik zalogaj. Dogajanje se bo začelo 14 dni prej kot ponavadi, in sicer že prihodnji teden, ko bomo odprli prve razstave. Nato bo sledilo praznovanje občinskega praznika s številnimi drugimi prireditvami.”

Mesto bo v času festivala zaživelo v 15 Pikinih razstavah in vsaka od njih bo vsebovala košček zgodovine festivala. Ta bo letos vključeval tudi dobrodelno akcijo 30 za 30. “Na Festivalu Velenju smo poiskali 30 podjetij in ustanov iz Velenja, ki bodo posebne dejavnosti, kot so na primer celoletni plesni tečaji ali abonmaji, podarili za socialno ogrožene otroke. Pika praznuje tudi na takšen način.”

Večina festivalskega dogajanja bo tokrat v Rdeči dvorani, ki bo gostila ustvarjalne delavnice. Na otroškem igrišču bo doma umetnost, na Titovem trgu pa bo cirkuška zabava. V znamenju Pike bodo zaživele tudi druge pomembne ustanove v občini.

